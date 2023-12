Mehr als 20 Jahre nach Ablösung: So viele D-Mark wurden 2023 in Euro umgetauscht

Knapp zehn Millionen D-Mark wurden in diesem Jahr in NRW durch den "neuen" Euro ersetzt. © Kay Nietfeld/dpa

In Nordrhein-Westfalen haben Verbraucherinnen und Verbraucher zwischen Januar und Ende November dieses Jahres mehr als 9,8 Millionen D-Mark bei der Deutschen Bundesbank eingereicht und in Euro umgetauscht.

Das ist deutlich mehr als 2022, als knapp 8,3 Millionen D-Mark abgegeben wurden.

In diesem Jahr lag der Gesamtwert für eingereichte Mark-Münzen und -Scheine nur in Bayern (10,28 Mio. DM) etwas höher als in NRW.

Bundesweit wurden nach Angaben der Bundesbank zwischen Januar und Ende November 2023 sogar 53 Millionen D-Mark in einen Gegenwert von mehr als 27 Millionen Euro umgetauscht.

Auch fast 22 Jahre nach der Einführung des Euro-Bargeldes zum Jahreswechsel 2001/2002 sind D-Mark-Scheine und -Münzen im Milliardenwert noch nicht zurückgegeben. Nach Angaben der Bundesbank belief sich der noch ausstehende Gesamtwert Ende November 2023 auf knapp 12,2 Milliarden Mark (etwa 6,24 Mrd. Euro).