Steuererklärung: So holt Ihr Euch mehr Geld zurück

Achtung: Die laxen Fristen wegen Corona bis Ende Oktober sind längst Geschichte. Für Steuerpflichtige, die ihre Steuererklärung selbst erstellen, gilt für den Veranlagungszeitraum 2024 wieder die normale Abgabefrist. Die Steuererklärung 2024 muss also spätestens zum 31. Juli 2025 um 23.59 Uhr beim Finanzamt abgegeben sein.

Fahrtkosten zur Arbeit können über die Pendlerpauschale geltend gemacht werden. Für jeden Kilometer der einfachen Fahrtstrecke können für die ersten 20 Kilometer 30 Cent, ab dem 21. Kilometer sogar 38 Cent geltend gemacht werden. Und wusstet Ihr schon: Für jeden Tag im Homeoffice kann man eine Tagespauschale in Höhe von sechs Euro ansetzen - ein Euro mehr als im vergangenen Jahr. Auch die Deckelung auf 120 Tage wurde auf 210 Home-Office-Tage erhöht.

In der Anlage "Sonderausgaben" werden Belege für Spenden, Versicherungsbeiträge oder Kirchensteuer berücksichtigt. In der Anlage "Außergewöhnliche Belastungen" können Krankheits- sowie Pflegekosten und in der Anlage "Haushaltsnahe Aufwendungen" Rechnungen für eine Reinigungskraft, Handwerkerkosten, Gartenarbeiten oder Reparaturen geltend gemacht werden.



Tipp: Die Belege dafür müssen der Steuererklärung nicht beigefügt, sondern nur bei Aufforderung durch das Finanzamt nachgereicht werden. Der Bund der Steuerzahler rät, steuerlich relevante Belege schon im Laufe des Jahres einzuscannen, dann müssen Ihr sie vor Abgabefrist nicht erst hektisch suchen.