Unfassbare Zahl: So viele Milliarden D-Mark haben nie zur Bundesbank zurückgefunden

Bundesweit wurden 2024 nur in Bayern mehr D-Mark eingereicht - dort waren es mehr als zehn Millionen Mark. Insgesamt habe es 10.043 Einreichungen in NRW gegeben - im Durchschnitt also jeweils knapp 900 Mark.

So wurden 2024 mehr als neun Millionen D-Mark allein in Nordrhein-Westfalen gegen mehr als 4,6 Millionen Euro eingetauscht, wie aus Zahlen der Bundesbank hervorgeht. Im Jahr davor waren es noch 10,6 Millionen D-Mark gewesen.

Wer noch Altbestände an D-Mark besitzt, kann diese kostenlos und zeitlich unbegrenzt bei der Bundesbank zum Umtausch einreichen. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Bundesbank geht davon aus, dass ein Teil der alten Scheine und Münzen unwiederbringlich verloren ist.

"Bei der D-Mark handelte es sich um eine international geläufige Währung, die auch außerhalb von Deutschland genutzt wurde. Es dürften sich daher noch immer große Mengen D-Mark-Bargeld im Ausland befinden", erläutert Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz.

Wer noch Altbestände an D-Mark besitzt oder per Zufall findet, kann diese kostenlos bei allen 31 Filialen der Bundesbank oder per Postweg über die Bundesbank-Filiale in Mainz zum Umtausch einreichen. Der Wechselkurs wurde mit der Euro-Einführung fixiert: Für 1,95583 D-Mark bekommt man einen Euro.

Deutschland ist eines von sechs Ländern des Euroraums, in denen der Umtausch der alten nationalen Währung in Euro zeitlich unbegrenzt möglich ist.