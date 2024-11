Von Herzen geben? Ja, aber bitte mit Verstand! So spendet Ihr richtig

Sachsen - Die Adventszeit öffnet vielen Menschen die Herzen. Und auch die Geldbörse, wenn man seine Mildtätigkeit für einen guten Zweck einzusetzen wünscht. Das wissen viele Spendensammler und werden derzeit besonders aktiv. Doch oft ist man nicht sicher, ob das Geld überhaupt dort ankommt, wo es gebraucht wird und nicht in Händen von Betrügern landet, die sich an der Not anderer bereichern wollen. Wie also wird man ein edler Spender mit gutem Gewissen? Man bewahrt sein warmes Herz, doch lässt auch den kühlen Kopf noch einmal prüfen.