16-Jähriger kämpft schon zum zweiten Mal gegen den Krebs: Deutscher lässt todkranken Damir hoffen

Bislang ist jedoch nicht klar, wann die Transplantation stattfinden wird. Er selbst kennt das genaue Datum nicht, vermutet allerdings, dass es in rund einem Monat so weit sein dürfte. "Für mich ist es jetzt an der Zeit, dass das alles so schnell wie möglich erledigt wird und dass es endlich ein Ende hat."

Für die Transplantation muss Damir nicht nach Deutschland reisen - gleiches gilt für den Stammzellenspender, der sich nicht nach Kroatien begeben muss. Ein Stammzellkurierin bringt das Transplantat binnen 72 Stunden zum Patienten.