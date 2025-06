Jetzt besonders wichtig: Blutspenden rettet bis zu drei Leben

Blutspenden rettet Leben und kann sogar das eigene Herz-Kreislauf-System in Schwung bringen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie der ADAC am Samstag mitteilte, werden täglich rund 15.000 Blutspenden in Deutschland benötigt, um Menschen in Not zu versorgen.

Allein in Bayern werden täglich 2000 Blutspenden verwendet, um Verletzten und Kranken zu helfen, berichtet der Blutspendedienst des Roten Kreuzes.

Da viele im Sommer in den Urlaub fahren, lässt die Spendenbereitschaft zu dieser Zeit immer wieder nach.

Dabei ist es gerade jetzt wichtig, die Basis an Blutspendern zu vergrößern. "Je mehr Menschen spenden, desto besser können hohe Bedarfe wie beispielsweise im Zuge einer Grippewelle oder Ausfälle in der Reisezeit kompensiert werden", erklärt der Verein. Opfer von Unfällen sind oft auf Transfusionen angewiesen.

Jede Blutspende kann bis zu drei Leben retten. "Jeder Mensch kann jederzeit in die Situation kommen, eine Blutspende zu benötigen", sagt Jens Schwietring von der ADAC-Luftrettung.