Frau nimmt über 20 Kilo ab: Was sie dafür aufgibt, schockiert

Die Chinesin hatte während ihres Studiums zugenommen und sich nicht mehr wohl in ihrem Körper gefühlt. © Bildmontage/Screenshot/Douyin/中原网

Die Frau, die nur unter ihrem Nachnahmen Shang bekannt ist, war verzweifelt, als sie feststellte, dass sie während eines Semesters ihres Aufbaustudiums mehr als zehn Kilogramm zugenommen hatte.

Zu diesem Zeitpunkt brachte die Studentin aus der ostchinesischen Provinz Zhejiang etwa 90 Kilo auf die Waage und fühlte sich alles andere als gut.

Verantwortlich für ihr Gewichtsproblem machte Shang den Stress an ihrer Universität. "Ich leide an leichter Fettleibigkeit aufgrund von Überarbeitung", erklärt die Chinesin laut AsiaOne in einem Interview. Außerdem hätte sie in der Zeit ihres Studiums viel zu viel gesessen.

Um sich mehr auf ihre Gesundheit konzentrieren zu können, ging Shang einen radikalen Weg: Sie schmiss ihr Studium und begann ihr Leben umzukrempeln.