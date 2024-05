Mutter verliert mit umstrittener Diät in 13 Monaten 57 Kilo

Mit der sehr kalorienarmen, sehr umstrittenen Cambridge-Diät, auch 1:1-Diät genannt, nahm die frühere Universitätsdozentin in nur 13 Monaten 57 Kilo ab, berichtet die New York Post .

Der Verzicht auf Weihnachtssüßigkeiten sei ihr besonders schwergefallen, berichtete eine Britin, die mehr als 50 Kilo in einem Jahr abnahm. Inzwischen habe sie ihre Ess-Gelüste im Griff. (Archivbild) © 123rf.com/peteers

"Ich wusste, dass meine Gesundheit gefährdet war", fügte Bambery, die in ihren schwersten Zeiten 136 Kilo bei einer Größe von 1,65 Metern wog, hinzu. Sie sagte, sie habe in der ersten Woche fünf Kilo und im ersten Monat 12,7 Kilo abgenommen. Ihr größtes Problem sei dabei der Heißhunger gewesen.

Ernährungsexperten kritisieren immer wieder die Cambridge-Diät als nicht sicher, weil es zu "Hunger-Phasen" komme, sie nicht nachhaltig und ungesund sind. Zudem müsse wegen des raschen Gewichtsverlustes mit einem Jojo-Effekt gerechnet werden. Am besten mache man sie unter Aufsicht eines Arztes.

Doch Bambury behauptete, dass sie durch die "harte" Diät schnell abgenommen habe. Nur im Dezember 2021 machte sie sich Sorgen, wie sie an den Feiertagen den süßen Versuchungen widerstehen sollte.

Sie hielt durch und verriet einen simplen Trick: "Ich habe mir in Maßen ein paar Leckereien gegönnt. Ich hatte nur einen Löffel voll und das war genug, damit ich zufrieden bin".

Bis heute hat sie ihr Gewicht gehalten und wiegt jetzt etwa 79 Kilo. Sie hat einen neuen Job als Gutachterin von Bohrinseln in der Irischen See bekommen, weil sie endlich in der Lage ist, in einem Hubschrauber zu fliegen. Außerdem hat sie eine Ausbildung zur 1:1-Ernährungsberaterin gemacht, um andere Leute bei deren Kampf gegen Übergewicht zu unterstützen.