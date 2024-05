Mann nimmt Dutzende Kilo dank billiger Ekel-Diät ab! Aber kann das gesund sein?

Nashville (USA) - Viel Fleisch und vor allem Eier, Eier, Eier - im Schnitt zwölf Stück am Tag! Der Speiseplan von Ray Hicks (26) hat es in sich. Doch was alles andere als ausgewogen klingt, soll dem US-Amerikaner zur besten Form seines Lebens verholfen haben.

"Ich könnte Eier auf jede Art und Weise essen und würde nie genug davon bekommen", erklärt er nun im Gespräch mit Newsweek . Und das will was heißen, schließlich isst der 26-Jährige im Schnitt ein Dutzend der Hühnerprodukte am Tag!

Hicks schwört auf die fleischlastige Diät. © Montage: TikTok/carnivoreray

"Von all den Vorteilen, die ich erlebt habe, ist die psychische Gesundheit meine liebste", so der Fleischfresser. "Als jemand, der schon in jungen Jahren gegen Depressionen gekämpft und erfolgreich Antidepressiva verwendet hat, kommt nichts annähernd an das heran, was mir diese Diät mental gebracht hat." Fleisch und Eier seien wie Glückspillen für ihn.



Doch Ray gab auch zu, noch nie mit medizinischen Fachkräften über seine Diät gesprochen zu haben. "Ich bin keineswegs ein Ernährungsexperte", betont er.

Denn unter Experten hält sich die Begeisterung über diesen Lebensstil sehr in Grenzen. "Das Besorgniserregendste an dieser Diät ist die Menge an Cholesterin, die sie enthält", erklärt die Ernährungsberaterin Melanie Betz gegenüber Newsweek.

"Eier sind ein preisgünstiges Power-Haus an Proteinen und Nährstoffen, aber wie alle guten Dinge genießt man sie am besten im Gleichgewicht", sagte auch Dr. Praveen Guntipalli, ein Facharzt für Innere und Adipositas-Medizin.