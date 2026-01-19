Single-Mama geht täglich 20.000 Schritte: So sieht sie jetzt mit 20 Kilo weniger aus

Belgien - Toogi Dorjbayar war viele Jahre übergewichtig. Doch im März 2025 sagte die 34-Jährige ihren überschüssigen Kilos den Kampf an: täglich 20.000 Schritte laufen. Dadurch hat sie nicht nur stolze 20 Kilogramm abgespeckt, sondern noch viele weitere Vorteile aus ihrem Sportprogramm für sich entdeckt.

Toogi hat nun 20 Kilo weniger auf den Hüften. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/@teachmehowtoogi (2)

Die alleinerziehende Mutter kam im zarten Alter von zehn Jahren aus einem Dritte-Welt-Land nach Belgien und plötzlich waren Dinge wie Süßigkeiten und andere Dickmacher frei verfügbar, erzählt sie auf ihrem TikTok-Account.

Schon als Teenagerin begann Toogi gegen ihre Fettpolster anzukämpfen - jedoch vergeblich: "Über die Jahre habe ich geglaubt, mein Körper wollte einfach dick sein." Keine der viralen Diäten hätten der Zweifach-Mama geholfen. Immer sei es zum bekannten Jo-Jo-Effekt gekommen.

Im März vergangenen Jahres der Wendepunkt: "Ich vereinbarte mit meiner Zwillingsschwester, jeden Tag 20.000 Schritte zu laufen. Wir hatten schon so viele Challenges in der Vergangenheit ausprobiert. Ich ahnte nicht, dass dies mein ganzes Leben ändern würde."

Nur einen Monat später verlor Toogi fast fünf Kilo. Mental spürte sie eine positive Veränderung, aber: "Meine Muskeln schmerzten, mein Körper protestierte so stark."