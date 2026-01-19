Single-Mama geht täglich 20.000 Schritte: So sieht sie jetzt mit 20 Kilo weniger aus
Belgien - Toogi Dorjbayar war viele Jahre übergewichtig. Doch im März 2025 sagte die 34-Jährige ihren überschüssigen Kilos den Kampf an: täglich 20.000 Schritte laufen. Dadurch hat sie nicht nur stolze 20 Kilogramm abgespeckt, sondern noch viele weitere Vorteile aus ihrem Sportprogramm für sich entdeckt.
Die alleinerziehende Mutter kam im zarten Alter von zehn Jahren aus einem Dritte-Welt-Land nach Belgien und plötzlich waren Dinge wie Süßigkeiten und andere Dickmacher frei verfügbar, erzählt sie auf ihrem TikTok-Account.
Schon als Teenagerin begann Toogi gegen ihre Fettpolster anzukämpfen - jedoch vergeblich: "Über die Jahre habe ich geglaubt, mein Körper wollte einfach dick sein." Keine der viralen Diäten hätten der Zweifach-Mama geholfen. Immer sei es zum bekannten Jo-Jo-Effekt gekommen.
Im März vergangenen Jahres der Wendepunkt: "Ich vereinbarte mit meiner Zwillingsschwester, jeden Tag 20.000 Schritte zu laufen. Wir hatten schon so viele Challenges in der Vergangenheit ausprobiert. Ich ahnte nicht, dass dies mein ganzes Leben ändern würde."
Nur einen Monat später verlor Toogi fast fünf Kilo. Mental spürte sie eine positive Veränderung, aber: "Meine Muskeln schmerzten, mein Körper protestierte so stark."
Toogi zeigt Mega-Verwandlung auf TikTok
TikTokerin leitet eigenen Wanderclub
In den folgenden Monaten schlich sich eine Routine ein, die sich nun auch körperlich im Positiven bemerkbar machte: "Ich begann mich in meiner Haut wohlzufühlen. Ich hatte plötzlich so viel Energie und ich lernte mich auszupowern, um wieder Energie zu bekommen."
Die Kilos purzelten weiter, obwohl die TikTokerin nach eigenen Angaben keine große Anpassung ihrer Ernährung vornahm. Durch die täglichen Spaziergänge hat sie insgesamt 20 Kilogramm verloren: "Durch das Laufen habe ich festgestellt, dass mein Körper nicht kaputt ist."
Heute hat Toogi ihre tägliche Schrittzahl auf 15.000 reduziert, da eine weitere Gewichtsreduktion nicht mehr infrage kommt.
Ihre Erfahrungen teilt die 34-Jährige inzwischen auch mit anderen: In einem virtuellen Wanderclub motiviert die Belgierin Menschen, 10.000 bis 20.000 Schritte pro Tag zu gehen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/@teachmehowtoogi (2)