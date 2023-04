Vom gefährlichen Übergewicht zur Schönheitskönigin: Irin sieht heute völlig verändert aus

Effy Murphy (38) verlor knapp 73 Kilo ihres Körpergewichts! © Fotomontage: Screenshots/Instagram/effysjourney

"Hinter verschlossenen Türen war ich sehr depressiv", verrät Murphy in der Web-Sendung "Brand New Me" über ihre Anfänge als Plus-Size-Teilnehmerin an Beauty-Wettbewerben.

"Ich war immer die dickere Freundin", erinnert sie sich. Sie hatte nie jemanden, um über ihre Gefühle zu reden, also spendete das Essen ihr Trost.

Als ihr eines Tages wegen ihres Gewichtes sogar ein Visum für Neuseeland - wo die 38-Jährige mit ihrer Familie hinziehen wollte - verweigert wurde, fasste sie schließlich einen Entschluss: Nach einer gewichtsreduzierenden OP schaffte sie die Wende, verlor mit rund 73 Kilogramm fast die Hälfte ihres Körpergewichtes!

"Als ich begann, das Gewicht zu verlieren, habe ich mich absolut unglaublich gefühlt. Ich hatte so viel mehr Energie, konnte nachts besser schlafen", berichtet die Irin über die Veränderung an und in ihrem Körper.

Schon vor ihrem Gewichtsverlust hatte Murphy an Schönheitswettbewerben teilgenommen, doch Spaß hätte das Ganze nicht wirklich gemacht. "Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr darüber machen, wie ich meine Schuhe zubinden kann, weil ich mich nicht runter bücken kann", freut sie sich.