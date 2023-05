Ärztin enthüllt: Diese Frucht hilft gegen Knoblauchgeruch, wo andere Hausmittel scheitern!

Roh und kauend lässt es sich am besten gegen Knoblauch kämpfen. Äpfel sind dabei die kaum gekannte Wunderwaffe! (Symbolfoto) © 123rf/buhta

"An apple a day keeps the Knobi-Fahne away." Zumindest laut Dr. Megan Rossi, die auf die Gesundheit der menschlichen Verdauung spezialisiert ist. Das berichtete die US-Zeitung "New York Post".

Die britische Ärztin weiß: "Während sich der Knoblauch durch Ihre Verdauung bewegt, werden die Nebenprodukte des Knoblauchs in den Blutkreislauf aufgenommen und in die Lunge transportiert."

Darum bekommt auch der stärkste Minz-Kaugummi hartnäckigen Knoblauch-Geruch nicht in den Griff.

Dabei ist Knoblauch eine echte Wunderwaffe gegen Viren und zur generellen Unterstützung des Immunsystems. Und auch als Gewürz ist die Lauchknolle aus den meisten Küchen nicht wegzudenken - wenn auch oft sparsam verwendet.

Wer allerdings zu seinem Knoblauch-Gericht einen Apfel isst, sollte vor dem lästigen Mundgeruch keine Angst mehr haben.

Ähnlich wie die bekannten Hausmittel Petersilie, Minze oder Ingwer besitzen die Früchte pflanzliche Chemikalien, die mit der Schwefelverbindung Allicin im Knoblauch interagieren. So wird ganz natürlich gegen den unangenehmen Geruch angekämpft.