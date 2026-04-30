Immer mehr Krebsfälle bei jungen Menschen: Das könnte ein Hauptgrund sein

London (Großbritannien) - Immer mehr junge Erwachsene erkranken an Krebs - Forscher schlagen Alarm. Eine neue Studie aus England legt nahe, dass ausgerechnet ein weit verbreitetes Problem dahinterstecken könnte: Übergewicht.

Laut der neuen Studie könnte Übergewicht einer der Hauptgründe für das steigende Krebsrisiko sein. (Symbolfoto) © Pia Bayer/dpa/dpa-tmn

Die Untersuchung wurde von Wissenschaftlern des Institute of Cancer Research und des Imperial College London durchgeführt, wie The Guardian berichtet.

Sie analysierten Krebsdaten aus England über einen Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten (2001 bis 2019) - mit einem alarmierenden Ergebnis: 11 Krebsarten nehmen bei 20- bis 49-Jährigen deutlich zu, darunter Darm-, Nieren- und Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Besonders brisant: Während klassische Risiken wie Rauchen oder Alkoholkonsum eher zurückgehen, ist nur ein Faktor in dieser Altersgruppe kontinuierlich gestiegen - Fettleibigkeit.

Die Forscher sehen darin einen entscheidenden Hinweis. Übergewicht sei der einzige bekannte Risikofaktor, der parallel zum Krebsanstieg zugenommen hat.

Die Folgen könnten gravierend sein: Schätzungen zufolge ließen sich etwa 20 Prozent der Darmkrebserkrankungen, 35 Prozent der Gebärmutterkrebsfälle und 27 Prozent der Nierenkrebsdiagnosen durch ein gesundes Körpergewicht vermeiden.