Mann wird halber Penis abgenommen - Er wird trotzdem Vater

Cheshire (Vereinigtes Königreich) - Einem Mann (33) aus dem Vereinigten Königreich musste nach mysteriösen Symptomen ein großer Teil seines besten Stückes amputiert werden. Nun spricht er online über den Verlust - und wie er dennoch Vater werden konnte.

Steven Hamill (33) erhielt 2019 die Diagnose Peniskrebs. Daraufhin mussten ihm zehn Zentimeter seines Gliedes entfernt werden. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/StevenHamillStories

Alles begann 2019, als die Eichel von Steven Hamill plötzlich auf das Vierfache ihrer Größe angeschwollen war. Sein Hausarzt hatte dies als eine eher ungefährliche Balanitis - also eine Entzündung des Glieds, bei der es zu Schwellungen und Juckreiz kommt - abgetan.

Zwei Wochen lang trug Steven ununterbrochen Steroidcreme auf, doch es besserte sich nichts. Im Gegenteil: "Ich hatte zu diesem Zeitpunkt so starke Schmerzen. Es fühlte sich an, als würde mir jemand eine Nadel in die Eichel stechen."

Wenig später kam ein weiteres, ziemlich unangenehmes Symptom dazu: ein schrecklicher Geruch, den der heute 33-Jährige laut Metro als "todesähnlich" beschreibt. "Es verfolgte mich überallhin, es war furchtbar, und andere konnten es riechen."

Vor der erschütternden Diagnose und anschließenden Amputation musste der Mann aus dem Vereinigten Königreich erleben, worunter sonst eher Frauen leiden: Er wurde von den Ärzten nicht ernst genommen. Es könne "kein Krebs sein", hieß es damals, da er doch gerade erst Mitte 20 war.