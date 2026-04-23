Erpressung mit Gift: Wie sich Lebensmittelhersteller wappnen

Pfaffenhofen a.D. Ilm/Berlin - Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) sieht Lebensmittelunternehmen mit Blick auf Erpressungsversuche besonders gefährdet.

Mit Rattengift in Babynahrung wird der Babykosthersteller Hipp erpresst. Mehrere Gläschen wurden bereits aus Supermärkten sichergestellt. © Vifogra / Felix Kirberg

Ihre Produkte seien durch den deutschlandweiten Vertrieb leicht zugänglich und manipulierbar, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Peter Feller der Deutschen Presse-Agentur.

Entsprechende Vorfälle könnten zudem mit einer hohen Öffentlichkeitswirkung verbunden sein.

Mit Rattengift in Babynahrung versucht ein Unbekannter, den Babykosthersteller Hipp zu erpressen.

Laut Unternehmen war die Erpressungsnachricht an ein Sammelpostfach geschickt worden. Die E-Mail sei am 27. März in einem Postfach für Anfragen aus dem Ausland gelandet, das nur alle zwei bis drei Wochen kontrolliert werde.

Mehrfach waren in der Vergangenheit namhafte Unternehmen Ziel von Erpressungsversuchen mit vergifteten Lebensmitteln geworden. Die Gefahr ist bekannt.

"Effektive Krisenbewältigung erfordert eine präventive Auseinandersetzung mit möglichen Unternehmensbedrohungen", sagte Feller.