Als Frau ihr Kind auf die Welt bringt, merkt sie, wie etwas in ihrem Gesicht platzt

Dallas (USA) - Jordan Dallas leidet - seit sie denken kann - an einer großen Wucherung, die gut sichtbar in ihrem Gesicht prangt. Seit der Geburt ihres ersten Kindes wurde das vermeintliche Muttermal allerdings unerträglich für sie und die 24-Jährige traf eine mutige Entscheidung.

Es dauerte nicht lange und das Paar erwartete Nachwuchs. Doch Jordan konnte die Schwangerschaft nicht genießen, da das vermeintliche Mal in ihrem Gesicht plötzlich stark anfing, zu wuchern.

"Ich habe die Liebe meines Lebens kennengelernt und er hat sich alle Mühe gegeben, mir zu versichern, dass ich als schöne, erstaunliche Frau der Liebe würdig bin", so die 24-Jährige gegenüber New York Post .

Dank einer Spenden-Aktion konnte sich die Frau aus Texas eine Operation zur Entfernung der Wucherung leisten. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/girlwiththemark

Die Situation spitzte sich weiter zu, als Jordan versehentlich ein "großes Stück" des Gewächses abgekratzt hatte und sie in die Notaufnahme musste. Die Ärzte vor Ort waren ratlos und sollen sogar "Angst" gehabt haben, es "zu berühren".

Jordan wurde zunächst hoffnungslos zurückgelassen. Aus Verzweiflung konnte die junge Mutter zudem nicht aufhören, am Geschwulst herumzukratzen, was natürlich zu schmerzhaften Infektionen führte. "Ich fühlte mich bereits mit der ursprünglichen Größe unwohl, also wurde es durch das kontinuierliche Wachstum noch schlimmer", erklärt Jordan traurig.

Die Mutter von mittlerweile vier Kindern versuchte es deshalb erneut beim Arzt. Nach sorgfältigen Untersuchungen bekam sie schließlich eine Diagnose: Jordan litt unter dem "Linearen Nävus Talgdrüsensyndrom".

Über TikTok konnte die junge Frau schließlich genug Geld für eine lebensverändernde Operation sammeln, bei der die Wucherung endlich aus ihrem Gesicht entfernt wurde.

Nach dem Eingriff hat es sich Jordan nun zur Aufgabe gemacht, anderen Betroffenen den Rücken zu stärken. "Wir sind die Menschen, die das Gefühl haben, dass niemand zuhört", erklärt die 24-Jährige.