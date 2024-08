Arzt zeigt "verrücktesten Scan": Was wimmelt hier im Körper dieses Patienten?

Florida - Beim Essen will man eigentlich genießen und nicht an mögliche negative Folgen denken, doch ein Notarzt aus den USA könnte einem so richtig den Appetit verderben. Der Mediziner richtet sich mit einer dringenden Warnung an alle Schweinefleisch-Liebhaber - und zeigt, was ihnen im schwerwiegendsten Fall passieren kann.