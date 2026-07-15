AU ab Tag eins: Was die geplante Regelung für chronisch Kranke bedeutet

Deutschland - Die Bundesregierung plant, künftig bereits ab dem ersten Krankheitstag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verpflichtend vorzulegen und telefonische Krankschreibungen abzuschaffen. Was das für chronisch Kranke bedeutet - TAG24 hat nachgehakt.

Veronika Bäcker (l.), Präsidentin der MigräneLiga e.V. Deutschland, einer Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Migräne und Kopfschmerzen. © Bildmontage: Veronika Bäcker / MigräneLiga e.V. Deutschland

Wer eine Migräneattacke mit pulsierenden Schmerzen, Übelkeit und Lichtempfindlichkeit erlebt, braucht kein Wartezimmer, sondern vor allem Ruhe.

Ähnlich ergeht es Menschen mit anderen chronischen Erkrankungen wie Endometriose oder Magen-Darm-Erkrankungen - viele können sich vor Schmerzen kaum auf den Beinen halten.

Trotzdem könnten Beschäftigte künftig bereits am ersten Krankheitstag verpflichtet sein, eine Arztpraxis aufzusuchen, um eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu erhalten.

Für viele würde das bedeuten, trotz akuter Beschwerden im Wartezimmer sitzen zu müssen und sich zusätzlichen Belastungen auszusetzen.

Die Patientenorganisation MigräneLiga sieht die geplante Regelung kritisch: "Wer glaubt, Menschen mit Migräne könnten während einer Attacke problemlos eine Arztpraxis aufsuchen, hat die Realität dieser Erkrankung nicht verstanden", so Veronika Bäcker, Präsidentin der Selbsthilfevereinigung. Sie ergänzt: "Ein verpflichtender Praxisbesuch während einer Attacke kann die Beschwerden verstärken, die Genesung verzögern und bindet gleichzeitig Kapazitäten in bereits stark belasteten Arztpraxen."

Auch der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung warnt vor den Folgen der geplanten Regelung: "Es grenzt zudem an Irrsinn, Abertausende Menschen zusätzlich in die Praxen zu jagen für das reine Ausfüllen von Zetteln. Wer hustet, eine Magen-Darm-Infektion hat, gehört ins Bett - und nicht in die übervolle Praxis."