Wer krank ist, braucht Ruhe - keine Hürden! Ein Kommentar
Deutschland - Wer krank ist, sollte sich ausruhen, erholen und gesund werden. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Doch die politische Debatte über eine Krankschreibungspflicht ab dem ersten Krankheitstag und die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung sendet ein anderes Signal: Misstrauen. Vor allem Menschen mit chronischen Erkrankungen könnten dadurch zusätzlich belastet werden. Ein Kommentar.
Wer an Migräne leidet, weiß, wie schwer es sein kann, während einer Attacke überhaupt das Haus zu verlassen. Menschen mit Endometriose kämpfen mit Schmerzen, die kaum auszuhalten sind. Betroffene von Magen-Darm-Erkrankungen oder akuten Infekten verbringen ihre Zeit oft im Bett oder auf der Toilette, weil selbst kurze Wege zur Herausforderung werden können.
Doch genau diese Menschen könnten künftig dazu verpflichtet sein, bereits am ersten Krankheitstag eine Arztpraxis aufzusuchen, um ihre Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen.
Statt die dringend benötigte Ruhe zu bekommen, müssten viele Betroffene ihre letzten Kräfte für den Weg zum Arzt aufbringen, im Wartezimmer ausharren und sich Reizen wie Lärm, hellem Licht oder langen Wartezeiten aussetzen - Faktoren, die ihre Beschwerden häufig noch verschlimmern.
Die Lebensrealität vieler Betroffener spielt in dieser Debatte jedoch kaum eine Rolle. Stattdessen geht es häufig um Arbeitsmoral, angeblich zu viel Teilzeit, eine vermeintlich überzogene Work-Life-Balance und Fehlzeiten. Als wäre Krankheit in erster Linie ein Problem der Produktivität und nicht eine gesundheitliche Belastung für die Betroffenen.
Dabei leben Millionen Menschen in Deutschland mit chronischen Erkrankungen. Viele kämpfen jeden Tag darum, ihren Beruf auszuüben, ihren Alltag zu bewältigen und trotz Schmerzen, Erschöpfung oder anderer Einschränkungen leistungsfähig zu bleiben. Sie reduzieren ihre Arbeitszeit, verzichten auf berufliche Chancen oder passen ihren Alltag ihren gesundheitlichen Grenzen an - nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Notwendigkeit!
Es braucht keine neuen bürokratischen Hürden
Wer in dieser Situation zusätzliche Hürden schafft, macht den Alltag für Menschen mit ohnehin hohen Belastungen noch schwerer - und verkennt ihre Lebensrealität.
Auch Arztpraxen selbst stehen bereits heute vielerorts am Limit. Lange Wartezeiten, volle Wartezimmer und fehlendes Personal gehören zum Alltag.
Eine Regelung, die zusätzliche Arztkontakte allein für bürokratische Zwecke erforderlich macht, bindet Zeit und Personal, die eigentlich für Diagnostik, Behandlung und Versorgung benötigt werden.
Eine zukunftsfähige Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik sollte auf sinnvolle und entlastende Lösungen setzen: digitale Verfahren, weniger Bürokratie und Regelungen, die Beschäftigten mehr Vertrauen und Flexibilität ermöglichen.
Denn chronische Erkrankungen sind kein Randthema, sondern Teil unserer gesellschaftlichen Realität. Gerade Menschen mit unsichtbaren Erkrankungen erleben häufig, dass ihre Beschwerden unterschätzt werden. Sie müssen nicht nur mit Schmerzen, Erschöpfung oder Einschränkungen leben, sondern sich oft auch zusätzlich rechtfertigen.
Eine Politik, die stärker auf Kontrolle als auf Vertrauen setzt, verstärkt dieses Gefühl.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner, Melissa Weißbach Fotografie