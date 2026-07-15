Wer krank ist, braucht Ruhe - keine Hürden! Ein Kommentar

Gerade für chronisch kranke Menschen kann der zusätzliche Aufwand für eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eine weitere Belastung darstellen. (Symbolfoto) © Jens Büttner

Wer an Migräne leidet, weiß, wie schwer es sein kann, während einer Attacke überhaupt das Haus zu verlassen. Menschen mit Endometriose kämpfen mit Schmerzen, die kaum auszuhalten sind. Betroffene von Magen-Darm-Erkrankungen oder akuten Infekten verbringen ihre Zeit oft im Bett oder auf der Toilette, weil selbst kurze Wege zur Herausforderung werden können.

Doch genau diese Menschen könnten künftig dazu verpflichtet sein, bereits am ersten Krankheitstag eine Arztpraxis aufzusuchen, um ihre Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen.

Statt die dringend benötigte Ruhe zu bekommen, müssten viele Betroffene ihre letzten Kräfte für den Weg zum Arzt aufbringen, im Wartezimmer ausharren und sich Reizen wie Lärm, hellem Licht oder langen Wartezeiten aussetzen - Faktoren, die ihre Beschwerden häufig noch verschlimmern.

Die Lebensrealität vieler Betroffener spielt in dieser Debatte jedoch kaum eine Rolle. Stattdessen geht es häufig um Arbeitsmoral, angeblich zu viel Teilzeit, eine vermeintlich überzogene Work-Life-Balance und Fehlzeiten. Als wäre Krankheit in erster Linie ein Problem der Produktivität und nicht eine gesundheitliche Belastung für die Betroffenen.

Dabei leben Millionen Menschen in Deutschland mit chronischen Erkrankungen. Viele kämpfen jeden Tag darum, ihren Beruf auszuüben, ihren Alltag zu bewältigen und trotz Schmerzen, Erschöpfung oder anderer Einschränkungen leistungsfähig zu bleiben. Sie reduzieren ihre Arbeitszeit, verzichten auf berufliche Chancen oder passen ihren Alltag ihren gesundheitlichen Grenzen an - nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Notwendigkeit!