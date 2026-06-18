Bewaffneter Überfall auf Ebola-Klinik: Messer-Männer entführen Mutter und Tochter

Butembo (Demokratische Republik Kongo) - Eine Sechsjährige musste ins Krankenhaus, weil sie sich mit der extrem gefährlichen Bundibugyo-Variante des Ebolavirus' infiziert haben soll. Plötzlich stürmte eine bewaffnete Gruppe Männer in das Krankenzimmer und nahm die Mutter und ihre Tochter mit.

Derzeit gibt es gegen die Bundibugyo-Variante des Ebolavirus' noch keinen Impfstoff. Die Entwicklung eines solchen kann laut der WHO noch mehrere Monate dauern. © Moses Sawasawa/AP/dpa

Diese unfassbare Szene spielte sich am vergangenen Montag im Wanamahika-Krankenhaus in der Stadt Butembo - im Osten der Demokratischen Republik Kongo - ab. Wie ein örtlicher Gesundheitsbeamter gegenüber der Rundfunkanstalt "BBC" erklärte, waren die "sehr wütenden" Männer mit Messern bewaffnet, als sie Mutter und Tochter an sich rissen.

Ob die Angreifer und die beiden Patienten sich kannten, ist demnach noch ungewiss. Derzeit läuft die Suche nach der Infizierten auf Hochtouren. Dabei schweben allerdings nicht nur Mutter und Tochter in Lebensgefahr. Je länger sich die beiden außerhalb steriler, kontrollierter Räumlichkeiten aufhalten, desto höher ist das Risiko, dass sie weitere Menschen in ihrer Umgebung mit dem tödlichen Virus anstecken.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur "Reuters" appellierte Dr. Lubambo Maboko Gaston, der örtliche Gesundheitsbeamte, an die Vernunft der Mutter und ihres Schützlings. Um weitere Opfer zu verschonen und ihr eigenes Leben zu schützen, sollen sie schleunigst wieder in ärztliche Behandlung kommen.

Doch diese Bitte wird sehr wahrscheinlich auf großes Unverständnis stoßen. Denn die Angst und das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber Ebola-Behandlungszentren nimmt stetig zu.