Bei Gesundheitsproblemen: Jeder zweite Teenager fragt lieber die KI

Dresden - Immer mehr Jugendliche in Mitteldeutschland befragen künstliche Intelligenz zu Krankheiten und Symptomen. Fast die Hälfte der Teenager vertraut den digitalen Ratschlägen.

Die regelmäßige Nutzung der KI hat sich innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt. © 123RF

Eine aktuelle Sinus-Jugendstudie im Auftrag der Barmer zeigt, wie selbstverständlich künstliche Intelligenz mittlerweile im Alltag der 14- bis 17-Jährigen verankert ist.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben bereits 44 Prozent der Jugendlichen eine KI zu Gesundheitsproblemen befragt. Nahezu jeder Zweite stuft die digitalen Tipps als vertrauenswürdig ein, obwohl sich die Chatbots schnell irren können.

Barmer-Landesgeschäftsführerin Claudia Beutmann (39) warnt: "Gerade hier birgt ein unkritisches Vertrauen erhebliche Risiken, da KI keine ärztliche Diagnose ersetzen kann."