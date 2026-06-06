Migräne ist mehr als nur Kopfschmerz! Ein Kommentar
Deutschland - Migräne gehört zu den häufigsten Erkrankungen in Deutschland und ist nicht heilbar. Als neurologische Krankheit wird sie dennoch oft unterschätzt - dabei steckt weit mehr als "nur" Kopfschmerzen dahinter. Ein Kommentar.
Grelles Licht, ein ständiger Lärmpegel am Arbeitsplatz, Reizüberflutung beim Einkaufen oder intensive Gerüche - vieles, was für andere zum Alltag gehört, kann für Menschen mit Migräne schnell zur Belastung werden.
Betroffene haben oft große Schwierigkeiten, insbesondere während einer Attacke, äußere Reize auszublenden. Es kann zu Lichtblitzen, Konzentrationsproblemen, pulsierenden Schmerzen sowie in schweren Fällen zu Erbrechen oder Ohnmachtsanfällen kommen.
Für Erkrankte ist es dann oft kaum noch möglich, im Beruf, in der Schule, im Studium oder im Alltag zuverlässig zu funktionieren. Selbst mit Medikamenten und auch dann, wenn die Beschwerden nachlassen, sind Belastbarkeit und Lebensqualität häufig noch deutlich eingeschränkt.
Viele versuchen dennoch, sich nichts anmerken zu lassen. Geprägt von gesellschaftlichem Druck und hohen eigenen Ansprüchen sehen sie sich oft in der Pflicht, trotz ihrer Erkrankung den Anforderungen des Berufs- und Alltagslebens gerecht zu werden, da sie andernfalls Nachteile befürchten.
Nicht selten kann dies zu Erschöpfung, Schlafstörungen, innerer Anspannung oder depressiven Verstimmungen führen und damit die Erkrankung zusätzlich belasten.
Es braucht mehr Verständnis
Um Stress als möglichen Auslöser einer Attacke zu vermeiden, reduzieren viele Betroffene ihre Arbeitszeit und nehmen dafür ein geringeres Einkommen in Kauf.
Vor diesem Hintergrund fühlen sich viele durch politische Debatten über "Lifestyle-Teilzeit" oder eine vermeintlich überzogene "Work-Life-Balance" nicht ernst genommen.
Denn wer seine Arbeitszeit reduziert, macht dies bei einer chronischen Erkrankung in der Regel nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus gesundheitlicher Notwendigkeit!
Was es braucht, ist mehr Verständnis und die Bereitschaft, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Für manche kann bereits eine flexible Homeoffice-Regelung entscheidend sein, um trotz Erkrankung arbeitsfähig zu bleiben und eine spürbare Erleichterung zu erfahren.
Auch sogenannte "stille Stunden", die sich in Deutschland zunehmend etablieren, können Menschen mit Migräne eine spürbare Unterstützung sein. Dabei werden in Geschäften Reize wie grelles Licht, Musik und Durchsagen zeitweise reduziert.
Das zeigt, wie wirkungsvoll schon kleine Anpassungen im Alltag sein können. Statt chronische Erkrankungen kleinzureden, zu ignorieren oder zu stigmatisieren, braucht es eine Politik und Gesellschaft, die die Lebensrealität der Betroffenen ernst nimmt, mehr Mittel für die Forschung bereitstellt und verlässliche Rahmenbedingungen für echte Entlastung schafft.
Titelfoto: Bildmontage: Melissa Weißbach Fotografie, 123RF/awaygy