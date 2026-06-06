Migräne ist mehr als nur Kopfschmerz! Ein Kommentar

Deutschland - Migräne gehört zu den häufigsten Erkrankungen in Deutschland und ist nicht heilbar. Als neurologische Krankheit wird sie dennoch oft unterschätzt - dabei steckt weit mehr als "nur" Kopfschmerzen dahinter. Ein Kommentar.

Migräne gehört zu den häufigsten Erkrankungen in Deutschland und ist nicht heilbar. (Symbolfoto) © 123RF/awaygy

Grelles Licht, ein ständiger Lärmpegel am Arbeitsplatz, Reizüberflutung beim Einkaufen oder intensive Gerüche - vieles, was für andere zum Alltag gehört, kann für Menschen mit Migräne schnell zur Belastung werden.

Betroffene haben oft große Schwierigkeiten, insbesondere während einer Attacke, äußere Reize auszublenden. Es kann zu Lichtblitzen, Konzentrationsproblemen, pulsierenden Schmerzen sowie in schweren Fällen zu Erbrechen oder Ohnmachtsanfällen kommen.

Für Erkrankte ist es dann oft kaum noch möglich, im Beruf, in der Schule, im Studium oder im Alltag zuverlässig zu funktionieren. Selbst mit Medikamenten und auch dann, wenn die Beschwerden nachlassen, sind Belastbarkeit und Lebensqualität häufig noch deutlich eingeschränkt.

Viele versuchen dennoch, sich nichts anmerken zu lassen. Geprägt von gesellschaftlichem Druck und hohen eigenen Ansprüchen sehen sie sich oft in der Pflicht, trotz ihrer Erkrankung den Anforderungen des Berufs- und Alltagslebens gerecht zu werden, da sie andernfalls Nachteile befürchten.

Nicht selten kann dies zu Erschöpfung, Schlafstörungen, innerer Anspannung oder depressiven Verstimmungen führen und damit die Erkrankung zusätzlich belasten.