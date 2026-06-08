Pestizide in Lebensmitteln: Belastete Produkte in bekannten Märkten entdeckt

Deutschland - Die Verbraucherorganisation "foodwatch" hatte nach einem Labortest vor belasteten Lebensmitteln in deutschen Supermärkten gewarnt - die betroffenen Unternehmen reagierten darauf jedoch unterschiedlich.

Foodwatch untersuchte Reis-, Gewürz- und Teeprodukte verschiedener Hersteller. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/foodwatch_de

Wie aus dem foodwatch-Report hervorgeht, wurden Reis-, Gewürz- und Teeprodukte verschiedener Hersteller untersucht.

Dabei stellte die Organisation Rückstände von in der EU verbotenen Pestiziden fest. Drei Produkte - von Lidl, Rewe und Fuchs - sollen dabei sogar die geltenden Grenzwerte überschritten haben.

Lidl reagierte umgehend und rief den untersuchten Kreuzkümmel der Eigenmarke "Kania" zurück. Zudem erklärte das Unternehmen, dass die betroffene Charge nicht mehr verkauft werde.

Anders ist die Lage bei Rewe und dem Gewürzhersteller Fuchs: Beide verzichten bislang auf einen Rückruf.