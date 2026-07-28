Schlaganfall, Epilepsie, Koma: Renate (65) lebt 16 Jahre in Angst, doch eine Methode ändert alles

Witten - Erst ein Schlaganfall , dann Epilepsie und zweimal im Koma! Tief im Ruhrgebiet hat sich Seniorin Renate (65) nach heftigen Schicksalsschlägen zurück ins Leben gekämpft. Besonders eine Methode hat ihr nach 16 Jahren Leidenszeit neuen Lebensmut geschenkt.

Mehrfach landet Renate als Notfall im Krankenhaus - oftmals wegen schwerer Stürze innerhalb ihrer Anfälle. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ihr Leben lang war sie als leidenschaftliche Autofahrerin unterwegs, genoss die Zeit aktiv mit ihrer Familie und dem kleinen Dackel - von fremder Hilfe keine Spur.

Vor 16 Jahren dann der Schock: Renate erleidet zunächst einen Schlaganfall, 48 Stunden später den ersten epileptischen Anfall ihres Lebens.

Es folgen fast zwei Jahrzehnte regelmäßiger Anfälle, heftiger Stürze und Verletzungen, Krankenhausaufenthalte und jede Menge vielversprechende Therapieversuche. Sogar im Koma liegt Renate zweimal.

"Das Schlimmste war die Ohnmacht. (...) Nicht mal mit meinem Dackel konnte ich alleine Gassi gehen", erklärt sie gegenüber dem deutschen Unternehmen Precisis.

Was sowohl sie selbst als auch ihre Familie zum damaligen Zeitpunkt nicht wissen: Epilepsie tritt in drei bis sechs Prozent der Fälle innerhalb der ersten sieben Tage nach einem Schlaganfall auf - zehn bis zwölf Prozent erst später. "Alle zwei bis drei Monate hatte ich einen großen Anfall, ganz zu schweigen von den kleineren. Im Krankenhaus kannten sie uns schon früh beim Namen."