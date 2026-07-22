22.07.2026 12:00 Wenn Gedanken und Rituale den eigenen Alltag bestimmen: Psychologe erklärt, was dahintersteckt

Mehrmals Tür oder Herd kontrollieren? Was harmlos klingt, kann zur großen Belastung werden. TAG24 hat mit dem Dresdner Dipl.-Psych. Klaus Schütz gesprochen.

Von Isabel Neumann

Dresden - Mehrmals kontrollieren, ob die Haustür wirklich abgeschlossen, der Herd ausgeschaltet oder das Bügeleisen vom Stromnetz getrennt ist - viele Menschen kennen solche Verhaltensweisen in abgeschwächter Form. Doch wann wird aus einer Gewohnheit ein Zwang? Was hinter Zwangsstörungen steckt, wie stark sie den Alltag Betroffener beeinflussen können und was Betroffenen hilft: TAG24 hat mit dem Dresdner Dipl.-Psych. Klaus Schütz gesprochen.

Dipl.-Psych. Klaus Schütz, Praxisinhaber im Psychologischen Zentrum Dresden. © Dipl.-Psych. Klaus Schütz/Psychologischen Zentrum Dresden Fast jeder Mensch kennt kleine Eigenheiten oder feste Abläufe im Alltag. Doch zwischen einer harmlosen Gewohnheit und einer behandlungsbedürftigen Zwangsstörung gibt es einen entscheidenden Unterschied. "Bei einer Zwangsstörung geht es um Gedanken und Handlungen, die sich immer wieder aufdrängen und sich der Kontrolle der Betroffenen entziehen", erklärt Schütz im Gespräch mit TAG24. Dabei unterscheidet man zwischen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. "Zwangsgedanken sind belastende Vorstellungen, Bilder oder Befürchtungen, die sich aufdrängen, obwohl man sie eigentlich nicht haben möchte." Gesundheit Hund stirbt nach Schwimmen in der Donau – Behörden schlagen Alarm Zwangshandlungen hingegen seien wiederkehrende Verhaltensweisen oder Rituale, etwa Kontrollieren, Waschen oder Sortieren, "mit denen versucht wird, diese innere Anspannung zu beruhigen oder vermeintliche Gefahren abzuwenden." Nicht jedes Ritual ist gleich eine psychische Erkrankung. Kritisch wird es laut Schütz, wenn Zwänge einen großen Teil des Lebens einnehmen. "Wenn Zwänge sehr viel Zeit kosten, wenn sie den Tagesablauf deutlich bestimmen und wenn Betroffene das Gefühl haben, 'eigentlich nicht anders zu können', obwohl sie darunter leiden. Spätestens dann sprechen wir von einer behandlungsbedürftigen Zwangsstörung".

Zwangsstörung kann den Alltag stark beeinträchtigen

Besonders Ordnungszwänge, die sich den Betroffenen immer wieder aufdrängen, können sehr belastend sein. (Symbolbild) © 123RF/zulsp010795 Denn eine Zwangsstörung kann den Alltag erheblich verlangsamen und einengen: Selbst alltägliche Aufgaben können deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, bestimmte Situationen werden möglicherweise vermieden und auch Beziehungen oder der berufliche Alltag können darunter leiden. Doch wie entstehen Zwangsstörungen? "Eine einfache Einzelursache gibt es nicht. In der Regel kommen mehrere Faktoren zusammen", erklärt Schütz. Dazu zählen unter anderem genetische, biologische und psychische Faktoren, Erfahrungen aus der Kindheit sowie belastende Lebensereignisse. Auch bestimmte Denkweisen können eine Rolle spielen - "etwa ein stark ausgeprägtes Verantwortungsgefühl oder ein hoher Wunsch nach Kontrolle und Sicherheit", so der Dipl.-Psychologe. Gesundheit 2025 waren es insgesamt nur 310 Personen: Schon jetzt über 1000 Hitzetote in NRW Zu den häufigsten Formen gehören Wasch- und Reinigungszwänge, Kontrollzwänge, Ordnungs-, Zähl- und Wiederholungszwänge sowie Zwangsgedanken mit aggressiven, sexuellen oder religiösen Inhalten. Dabei können Zwangsgedanken für Betroffene besonders belastend sein. "Gerade diese Zwangsgedanken sind für viele Betroffene besonders verstörend, weil sie nicht dem eigenen Charakter entsprechen und dennoch sehr ernst genommen werden", erklärt Schütz.

Auch der wiederkehrende Drang, sich beispielsweise aus Angst vor Verunreinigung oder Ansteckung immer wieder die Hände zu waschen, kann für viele Betroffene mit starkem inneren Druck verbunden sein. (Symbolbild) © 123RF/trekone

Kontrollzwänge, beispielsweise die ständige Überprüfung, ob der Herd tatsächlich ausgeschaltet oder die Tür sicher verschlossen ist, können für Betroffene eine erhebliche Einschränkung im Alltag darstellen. (Symbolbild) © 123RF/audi100znam

Eine psychotherapeutische Behandlung kann zur Verbesserung der Situation beitragen