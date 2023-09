"Blaues Wunder": Wie die Potenzpille Viagra zufällig entdeckt wurde

Leipzig - Als "blaues Wunder" kam Viagra vor 25 Jahren in Deutschland auf den Markt. Am 1. Oktober 1998 wurde die Potenzpille erstmals in Apotheken verkauft. Das Mittel entwickelte sich schnell zum Lifestylemedikament. Als erste Potenzpille der Welt brachte Viagra wieder Schwung in viele Schlafzimmer und holte zugleich das Thema Erektionsstörungen ein Stück weit aus der Tabuzone.