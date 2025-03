Brustvergrößerung macht ständig Probleme: Sechs Jahre später erfährt Patientin die schockierende Wahrheit

Eine Frau aus China hatte nach eine Brustvergrößerung mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen. (Symbolbild) © 123RF/stokkete

Die Frau namens Lingling aus der Provinz Jiangxi hatte im Jahr 2017 über einen örtlichen Schönheitssalon von einem speziellen Verfahren der Brustvergrößerung erfahren. Der Salonbesitzer vermittelte sie daraufhin an eine Klinik in Peking, wo man ihr Kollagen extrahieren wollte, was anschließend kultiviert werden würde, bevor man es zurück in ihre Brüste injizierte.

Die Ärzte versicherten der Frau, dass diese Methode nicht nur sicher, sondern vor allem auch sehr zuverlässig sei, da der Organismus das körpereigene Material nicht abstoßen würde.

Direkt nach der Operation hatte Lingling laut der South China Morning Post große Schmerzen und ein Fremdkörpergefühl in ihren Brüsten. In den folgenden Jahren legte sich die Chinesin ganze neun weitere Male für Korrekturen unters Messer. Dies kostete sie etwa 2,4 Millionen Yuan (umgerechnet rund 306.000 Euro).

Doch ihre künstliche Oberweite gab noch immer keine Ruhe.