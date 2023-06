Butter sollte bei ihren Gelenk-Schmerzen helfen: Ehepaar im Krankenhaus!

Wyszków (Polen) - In Polen wurde ein älteres Ehepaar in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem es Haferkekse mit Marihuana-Butter bestrichen und gegessen hat.

Die mit Marihuana versetzte Butter kauften die Senioren auf einem Stadtmarkt. Die Polizei warnte, nicht mit unbekannten "medizinischen" Produkten zu experimentieren. © Policja Mazowiecka

Wie gefährlich "medizinische" Produkte sein können, die ohne Rücksprache mit einem Arzt und vor allem von einer unbekannten, oft illegalen Quelle gekauft werden, fand ein Ehepaar aus der Stadt Wyszków, Woiwodschaft Masowien, heraus.

Auf einem lokalen Markt gekaufte Butter sollte den zwei Senioren angeblich bei ihren Gelenkschmerzen helfen. Die Frau (66) und ihr Mann (64) backten daraufhin Haferkekse, die sie anschließend mit dem gekauften Produkt bestrichen.

Doch nach dem Essen fühlten sich beide schlecht und sie mussten schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung der Polizei Masowien.

Während einer Untersuchung wurde bei beiden Marihuana im Körper festgestellt. Sie hatten verbale Probleme, einen sehr niedrigen Blutdruck und Symptome eines Schocks.