Durchbruch in der Krebsforschung? Arzt heilt aggressiven Tumor bei Mäusen

Madrid - Einem spanischen Arzt und seinem Team ist es gelungen, Bauchspeicheldrüsenkrebs bei Mäusen vollständig zu heilen. Ein Durchbruch in der Medizin?

Dr. Mariano Barbacid und sein Team haben äußerst aggressive Krebstumoren bei Mäusen vollständig entfernt. (Archivfoto) © IMAGO / Newscom / El Pais

Unter der Leitung von Dr. Mariano Barbacid haben Wissenschaftler der Nationalen Zentrums für Krebsforschung (CNIO) offenbar eine Therapie entwickelt, welche die aggressiven Tumore bei Mäusen vollständig entfernt habe.

Diese sogenannte "Kombinationstherapie" beinhalte den Einsatz dreier verschiedener Medikamente, die laut Studie bei den Mäusen eine "vollständige Regression" sowie eine "Tumorresistenz für mehr als 200 Tage nach der Behandlung" zur Folge gehabt habe. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin "PNAS" veröffentlicht.

Die Forschung von Dr. Barbacid und seinem Team könnte für die Krebsforschung dabei von großer Bedeutung sein, immerhin sei es ihnen gelungen, nicht nur Bauchspeicheldrüsenkrebs bei Mäusen zu heilen, sondern direkt die aggressivste Tumor-Art namens "PDAC" erfolgreich zu bekämpfen.

Und das offenbar ohne Nebenwirkungen für die Mäuse: "Zum ersten Mal haben wir in experimentellen Modellen eine vollständige, dauerhafte und niedrig toxische Reaktion auf Bauchspeicheldrüsenkrebs erreicht. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine rationale Strategie für Kombinationstherapien den Kurs dieses Tumors ändern kann", erklärte Dr. Barbacid gegenüber dem spanischen Magazin "El Economista" am Donnerstag.