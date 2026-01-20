Eine Minute in der Sonne könnte sie töten: Frau lebt seit Jahren wie ein Vampir, und keiner kann helfen

Murfreesboro (USA) - Wäre ihr Schicksal nicht so verdammt tragisch, könnte man witzeln, dass Emily Richardson die "Twilight"-Filme zu ernst genommen hat. Die 36-Jährige aus den USA darf sich nämlich - ähnlich wie die bekannten Vampire - nicht im Sonnenlicht aufhalten. Bereits eine Minute könnte für sie tödlich enden.

"Im Grunde verbrennt die Haut von innen heraus"; erklärt SJS-Patientin Emily Richardson (36). © Bildmontage/Screenshot/TikTok/vampireisem

Bereits als kleines Kind zeigte Emily allergische Symptome: Als sie dann aber aufgrund einer Ohrenentzündung das Medikament "Amoxicillin", ein gängiges Penicillin-Breitbandantibiotikum, einnahm, landete sie wegen einer starken Überreaktion im Krankenhaus. Als ihr der Wirkstoff später erneut wegen einer eventuellen Bronchitis verschrieben wurde, löste es laut "Need To Know" das sogenannte Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) aus.

Das Leiden ist eine seltene und schwere Reaktion auf Medikamente oder Infektionen. Betroffene erleben grippeähnliche Symptome, denen ein schmerzhafter, blasenbildender Hautausschlag folgt. Dabei löst sich nicht nur die oberste Hautschicht ab, SJS greift auch massiv die Schleimhäute an.

Emilys Zustand verschlimmerte sich dann im Jahr 2021 massiv, als sie an Covid-19 erkrankte. Die Folgen des Syndroms führten zu einer starken Schwächung ihres Immunsystems, was wiederum eine extreme Empfindlichkeit gegenüber UV-Strahlen auslöste.

"30 Sekunden Sonne würden mich ins Krankenhaus bringen – eine Minute wäre wahrscheinlich tödlich", erklärt die 36-Jährige gegenüber "Need To Know". Die seltene Erkrankung fesselt Emily also größtenteils an ihre Wohnung. Wenn sie nach draußen geht, dann nur komplett in UV-Schutz-Kleidung und am Abend. "Es ist meine einzige Überlebenschance."