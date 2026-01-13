Wieder mehr Organspenden in NRW, doch ein grundsätzliches Problem bleibt

Frankfurt/Düsseldorf - Die Zahl der Organspender hat in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr leicht zugenommen.

Insgesamt spendeten 2025 985 Menschen in Deutschland nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe. (Symbolfoto) © Michael Kappeler/dpa

Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) mitteilte, gab es im bevölkerungsreichsten Bundesland 190 Spenderinnen und Spender. 2024 hatte die Stiftung 168 und 2023 166 spendende Personen gezählt.

Deutschlandweit spendeten 2025 laut DSO insgesamt 985 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe. Das entspreche 11,8 Spenderinnen und Spendern pro eine Million Einwohner.

Trotz des Anstiegs reiche die Zahl der Spenderorgane weiterhin nicht aus, um bundesweit allen Patientinnen und Patienten auf den Wartelisten eine Transplantation zu ermöglichen.

In NRW wurden im vergangenen Jahr 586 Organe postmortal gespendet - etwas mehr als jeweils in den beiden Jahren zuvor (2024: 495 und 2023: 503). Insgesamt konnten 746 Organe transplantiert werden.