Ekel-Alarm! Hier bemängeln Döner-Kontrolleure "hygienisch nicht akzeptablen Zustand"

Köln - Insgesamt 95 Filialen hat das erfolgreiche Food-Franchise "Haus des Döners" seit seiner Gründung im Jahr 2019 bereits eröffnet. In einer davon gibt es nun aber einen Ekel-Alarm!

Deutschlandweit gibt es über 18.000 Döner-Imbisse (Symbolbild). © Sven Hoppe/dpa

Denn wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) berichtet, wurden bei der Überprüfung einer "Haus des Döners"-Filiale in Köln am 20. Februar erschreckende hygienische Zustände festgestellt.

Veröffentlicht wurde die Meldung über das LANUV-Portal "Lebensmitteltransparenz-NRW".

Demnach soll sich das überprüfte Lokal in der Nähe von der Kölner Partymeile am Zülpicher Platz befinden. Und das Urteil der Kontrolleure ist vernichtend: "Der Betrieb befand sich in einem hygienisch nicht akzeptablen Gesamtzustand", schreiben die Experten. Zudem sei zu erkennen gewesen, "dass der vorhandene Reinigungs- und Desinfektionsplan nicht eingehalten wurde".

Konkret beanstandete die Behörde etwa, dass die Temperaturen der Kühlschränke und der Kühlhäuser nicht ordnungsgemäß dokumentiert worden seien. Außerdem fehlte das zur Temperaturüberwachung erforderliche Thermometer.

Deutlich schwerwiegender sind wohl allerdings die Zustände in den verschiedenen Räumen des Ladenlokals.