Endlich Schluss mit Erkältungen? Wissenschaftler tüfteln an Universalimpfstoff
USA - US-Wissenschaftler haben offenbar einen universellen Impfstoff entwickelt, der als Nasenspray künftig vor Husten, Erkältungen, Grippe und bakteriellen Lungeninfektionen schützen und möglicherweise sogar Allergien lindern könnte.
Wie BBC berichtet, haben US‑Forscher der Stanford University ihren sogenannten "Universellen Impfstoff" bereits an Tieren getestet, bevor nun klinische Studien am Menschen folgen sollen.
Experten bezeichneten die Studie trotz ihres frühen Stadiums als "sehr vielversprechend" und potenziell als "großen Fortschritt".
Dr. Bali Pulendran von der Stanford University erklärte gegenüber der BBC: "Dieser Impfstoff, den wir als Universalimpfstoff bezeichnen, löst eine deutlich breitere Immunantwort aus, die nicht nur vor Grippeviren, Covid‑19 oder Erkältungsviren schützt, sondern vor praktisch allen Viren, einer Vielzahl getesteter Bakterien und sogar Allergenen."
Er ergänzt: "Dieser Durchbruch würde die Medizin revolutionieren."
Der Impfstoff wird als Nasenspray verabreicht
Demnach könnte der Impfstoff, sofern ausreichend Finanzierung gesichert wird, innerhalb von fünf bis sieben Jahren verfügbar sein.
Verabreicht werden soll er dann als Nasenspray und zu einer 100‑ bis 1000‑fachen Reduzierung des Eindringens von Viren in den Körper führen. In den Tierversuchen hielt dieser Effekt etwa drei Monate an.
Geplant sind nun Studien, in denen Menschen geimpft und anschließend gezielt infiziert werden, um die Reaktion ihres Körpers zu beobachten.
