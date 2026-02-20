Endlich Schluss mit Erkältungen? Wissenschaftler tüfteln an Universalimpfstoff

USA - US -Wissenschaftler haben offenbar einen universellen Impfstoff entwickelt, der als Nasenspray künftig vor Husten, Erkältungen, Grippe und bakteriellen Lungeninfektionen schützen und möglicherweise sogar Allergien lindern könnte.

Der Impfstoff soll vor Husten, Erkältungen, Grippe und anderen Virusinfektionen schützen. (Symbolbild) © 123RF/vadimgozhda

Wie BBC berichtet, haben US‑Forscher der Stanford University ihren sogenannten "Universellen Impfstoff" bereits an Tieren getestet, bevor nun klinische Studien am Menschen folgen sollen.

Experten bezeichneten die Studie trotz ihres frühen Stadiums als "sehr vielversprechend" und potenziell als "großen Fortschritt".

Dr. Bali Pulendran von der Stanford University erklärte gegenüber der BBC: "Dieser Impfstoff, den wir als Universalimpfstoff bezeichnen, löst eine deutlich breitere Immunantwort aus, die nicht nur vor Grippeviren, Covid‑19 oder Erkältungsviren schützt, sondern vor praktisch allen Viren, einer Vielzahl getesteter Bakterien und sogar Allergenen."

Er ergänzt: "Dieser Durchbruch würde die Medizin revolutionieren."