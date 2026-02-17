Risiko für Hirnhautentzündung "dramatisch erhöht": Mehr Zecken durch Klimakrise?

Stuttgart - Zecken könnten im vergangenen Jahr so viele Hirnhautentzündungen verursacht haben wie noch nie seit Beginn der Meldepflicht.

Der Biss einer Zecke kann erhebliche Gesundheitsprobleme hervorrufen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

"Die Auswertungen laufen noch, aber es ist jetzt schon abzusehen, dass wir die schon sehr hohen Zahlen von 2024 übertroffen haben werden", sagte Gerhard Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München zu den Fällen von Frühsommer-Meningoen­ze­phalitis (FSME).

Es sei mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen, warnte die Parasitologin Ute Mackenstedt im Vorfeld des 8. Süddeutschen Zeckenkongresses in Stuttgart.

Zecken sind inzwischen ganzjährig aktiv, sie erobern selbst kühle Berglagen und verbreiten das FSME-Virus in ganz Deutschland. Mit der gestiegenen Verbreitung und Aktivität der Zecken nimmt auch die Zahl der Menschen zu, die an der von Zecken übertragenen Hirnhautentzündung (FSME) erkranken.

"Das Risiko einer Infektion hat sich dramatisch erhöht", sagte Dobler. Bislang wurde der höchste Wert mit 704 FSME-Erkrankungen im Jahr 2020 gemessen. "Aktuell haben wir 693 gesicherte FSME-Fälle in 2025", sagte Dobler.