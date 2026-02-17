Medizin-Sensation: Baby mit seltenem Tumor erstmals im Mutterleib behandelt

Mülhausen - In Frankreich ist ein Baby mit einer seltenen Tumorerkrankung nach Angaben von Medizinern erstmals im Mutterleib behandelt worden - mit Erfolg.

Issa hat noch immer eine Geschwulst im Gesicht, lebt aber wie ein "normales Kind". © SEBASTIEN BOZON / AFP

Der Tumor im Halsbereich infolge des Kasabach-Merritt-Syndroms (KMS) habe die Atmung des Babys massiv gefährdet, sagte der Arzt Chris Minella am Montag in der Entbindungsklinik in Mülhausen (an der Grenze zu Deutschland), wo der Tumor entdeckt worden war.

Dank eines von der Mutter oral eingenommenen Medikaments konnte das Wachstum des lebensbedrohlichen Tumors jedoch gebremst werden.

Das mit einem Gefäßtumor einhergehende KMS war bei dem Fötus gegen Ende des siebten Schwangerschaftsmonats festgestellt worden. Die Schwellung am Hals breitete sich rasch über den gesamten unteren Teil seines Gesichts aus.

Ein auf seltene Erkrankungen spezialisiertes Referenzzentrum in Lyon schlug daraufhin die pränatale Behandlung mit einem Spezialmedikament vor, das die Neubildung von Blutgefäßen hemmt.

Der kleine Issa kam schließlich am 14. November 2025 per Kaiserschnitt zur Welt - der Tumor war geschrumpft und das Neugeborene musste nicht intubiert werden, um atmen zu können. Laut Issas behandelnder Ärztin Alexandra Spiegel-Bouhadid konnte die Fehlbildung dank der "außergewöhnlichen Behandlung" stabilisiert werden.