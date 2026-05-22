Erkrankter Ebola-Arzt in Charité: Hier dürfen die Kinder ihren Vater sehen

Berlin - Der US-amerikanische Ebola-Patient in der Berliner Charité ist nach Angaben des Universitätsklinikums zwar sehr geschwächt, aber aktuell in keinem kritischen Zustand.

Auf einer Bank stehend können die Kinder ihren Papa sehen. © --/Universitätsmedizin Charité/dpa

"Bei dem Patienten wurde das Bundibugyo-Virus, eine Art des Ebolavirus, mit einem PCR-Test eindeutig nachgewiesen", teilte die Charité mit. Der Mann zeige deutliche Krankheitssymptome, benötige jedoch derzeit keine intensivmedizinischen Maßnahmen oder Organersatzverfahren.

"Da sich der Verlauf der Erkrankung aber ändern kann, wird er weiterhin engmaschig überwacht und behandelt."

Die Ehefrau und die vier Kinder des Patienten, die als Hochrisikokontakte eingestuft werden, sind den Angaben nach aktuell symptomfrei und befinden sich in einem getrennten Teil der Station in Quarantäne. "In einem ersten PCR-Test konnte keine Ebolavirus-Infektion nachgewiesen werden", so die Charité.

Der US-amerikanische Arzt war in der Nacht zu Mittwoch in der Berliner Charité aufgenommen worden, Ehefrau und Kinder trafen eine Nacht später dort ein. Hintergrund war ein entsprechendes Hilfeersuchen der US-Behörden.