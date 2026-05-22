Mehr als 500 Menschen in Bayern durch Zecken erkrankt

München - Im laufenden Jahr sind bereits mehr als 500 Menschen in Bayern durch Zeckenbisse erkrankt. Laut Gesundheitsministerium wurden bisher 14 Fälle von FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) und mehr als 515 Fälle von Borreliose gemeldet.

Zecke als unterschätzte Gefahr: Nur rund 23 Prozent der Bevölkerung haben einen aktuellen FSME-Impfschutz. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das ist etwas weniger als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr. Damals waren es 570 Fälle von Borreliose und 21 FSME-Erkrankungen.

"Zecken können gefährliche Krankheiten übertragen", warnt Gesundheitsministerin Judith Gerlach (40, CSU).

"Deshalb ist Vorsicht etwa beim Wandern auf Wiesen oder im Wald sehr wichtig. Wer sich in der Natur oder auch im eigenen Garten aufgehalten hat, sollte anschließend den Körper gründlich nach Zecken absuchen."

Die Ministerin rät sich möglichst bald gegen FSME impfen zu lassen.

Für einen vollständigen Schutz seien drei Impfungen innerhalb eines Jahres nötig, erklärt sie – frühestens nach der zweiten Impfung gebe es eine Schutzwirkung.