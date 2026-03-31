12 Tonnen KitKat geklaut: Von den 413.793 Riegeln fehlt noch immer jede Spur

Italien/Polen - Have a break, have a KitKat! Davon wurden jetzt allerdings 12 Tonnen geklaut . Wo die Schokoriegel sind, ist nach wie vor unklar. Jetzt hat sich das Unternehmen dazu geäußert.

12 Tonnen Kitkat wurden auf dem Weg nach Polen gestohlen. Doch von den Riegeln fehlt jede Spur. © IMAGO / Panama Pictures

"Die Ermittlungen laufen und wir unterstützen diese aktiv, um die Wiederbeschaffung der gestohlenen Lieferung zu ermöglichen", erklärt Isabella Grünberger von Nestlé Deutschland gegenüber TAG24.

Wo die Fracht abhandengekommen ist, ist nicht bekannt. Klar is nur, dass die 413.793 Packungen KitKat auf dem Weg von Italien nach Polen verschwanden.

"Parallel überprüfen und verbessern wir kontinuierlich unsere Sicherheitsprotokolle entlang der Logistik‑ und Lieferkette", heißt es weiter.

"Der Vorfall zeigt jedoch, dass Frachtdiebstahl zunehmend professioneller wird. Wir arbeiten deshalb fortlaufend daran, unsere Widerstandsfähigkeit gegenüber solchen kriminellen Aktivitäten weiter zu stärken."