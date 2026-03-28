Engpässe kurz vor Ostern drohen: Mehr als 400.000 KitKat-Schokoriegel geklaut
Genf (Schweiz) - Kurz vor Ostern sind zwölf Tonnen Schokoriegel der Marke KitKat geklaut worden.
Das Unternehmen erklärte am Samstag, ein Lastwagen mit 413.793 Packungen KitKat sei "während des Transits in Europa gestohlen" worden. Der Diebstahl könnte vor den Osterfeiertagen zu KitKat-Engpässen in Supermarktregalen führen.
Wo genau der Lastwagen gestohlen wurde, teilte die zum Schweizer Lebensmittelriesen Nestlé gehörende Schokoriegel-Marke nicht mit.
Der Lkw war demnach in Italien losgefahren und befand sich auf dem Weg nach Polen. Er sollte unterwegs in mehreren Ländern die knusprigen Schokoriegel ausliefern.
Von dem Lastwagen und der Ware fehlte zunächst jede Spur, wie KitKat erklärte. "Die Ermittlungen dauern in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und Lieferketten-Partnern an."
Die gestohlenen Schokoriegel könnten jetzt über inoffizielle Verkaufswege auf den Markt gelangen, erklärte KitKat. Sie könnten aber über ihren Strichcode aufgespürt werden. Wenn es am Scanner an der Supermarktkasse einen Treffer gebe, dann würden "klare Anweisungen" erfolgen, wie KitKat informiert werden solle, erklärte das Unternehmen.
Titelfoto: Fabrice COFFRINI / AFP