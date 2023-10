Frau isst eine Woche lang Suppe - das passiert!

New York (USA) - Mit dem Herbst hat auch die Suppensaison begonnen. Suppen schmecken nicht nur gut, auch unser Körper liebt sie! Warum, das wollte eine Ärztin in den USA wissen und hat eine Woche lang diese Köstlichkeit gegessen.

Das Immunsystem liebt die heilende Wirkung von gesunden, herzhaften Suppen. Ideal sind hausgemachte Gemüse- und Hühnersuppen. © 123rf.com/yelenayemchuk

Dr. Patricia Varacallo schreibt für das Ernährungsportal "The Healthy" über Gesundheitsthemen. Die Medizinerin ist bekannt für ihre Experimente, bei denen sie eine Woche lang verschiedene Lebensmittel in ihre Ernährung einbezieht.

"Suppe war für mich schon immer mehr als eine Mahlzeit. Sie ist ein Symbol für Trost und Nostalgie", die sie in ihre Kindheit in Pennsylvania zurückversetze, schrieb Varacallo in ihrem Suppenbericht.

Ihre Favoriten seien damals hausgemachte italienische Hochzeits- sowie Hühnersuppe mit Nudeln gewesen.

Doch neben der Wärme, die eine Suppe Körper und Seele schenkt, aktiviere sie auch heilende Kräfte. Dies belegt eine Studie, die bereits im Jahr 2000 in der Fachzeitschrift "Chest" erschienen ist und auch auf der Webseite der Universität Nebraska veröffentlicht wurde.

Untersucht wurde, ob Hühnersuppe wirklich ein Heilmittel gegen Infektionen der oberen Atemwege ist. Das Forscherteam analysierte dazu die Bestandteile eines Hühnersuppenrezepts, das bereits seit Generationen in der Familie der Studienleiterin, Dr. Barbara Rennard, weitergegeben wurde.

Die Ergebnisse verblüfften die Wissenschaftler!