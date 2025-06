Drastische Nutella-Revolution? Heftige Debatte um süßen Frühstücks-Klassiker!

Frankfurt am Main – Die weltbekannte Nuss-Nougat-Creme "Nutella" steht vor einer historischen Veränderung. Nach über 60 Jahren mit derselben Rezeptur bringt Hersteller Ferrero erstmals eine komplett neue Geschmacksrichtung auf den Markt.

Alles in Kürze

Bislang kannte man die weltbekannte Nuss-Nougat-Creme "Nutella" lediglich in seiner Standardvariante. (Symbolfoto) © Hendrick Schmidt/dpa

"Nutella Peanut", eine Kombination aus der klassischen Haselnuss-Kakao-Creme und gerösteten Erdnüssen, soll ab Frühjahr 2026 zunächst in Nordamerika eingeführt werden.

Bereits jetzt sorgt die Ankündigung für hitzige Diskussionen unter Nutella-Fans. Während einige die Innovation begrüßen, zeigen sich andere skeptisch. In sozialen Medien kursieren bereits erste Erfahrungsberichte von Testverkostungen.

Ein italienischer Proband zeigte sich auf seinem TikTok-Kanal begeistert von der cremigen Konsistenz, monierte aber einen leicht salzigen Nachgeschmack. Ganz anders ein deutscher Tester, der enttäuscht feststellte, dass die neue Variante kaum an den gewohnten Nutella-Geschmack erinnere.

Besonders in den USA, wo Erdnussbutter seit Generationen zu den Grundnahrungsmitteln zählt, erhofft sich der Konzern großen Absatz.

Die entscheidende Frage für deutsche Verbraucher: Wann kommt "Peanut" auch in hiesige Supermärkte? Sollte sich die Erdnuss-Variante in den ersten Testregionen erfolgreich etablieren, stünde einer Einführung in Europa grundsätzlich nichts im Wege.

Allerdings dürften sich deutsche Nutella-Liebhaber noch bis mindestens 2027 gedulden müssen.