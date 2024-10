Kennt Ihr sie? Diese Schokolade geht gerade viral

Wer die Schokolade kosten, aber nicht so viel Geld dafür bezahlen will, könne sie sich ganz einfach selbst machen, erklärte eine Sprecherin der Verbraucherzentrale Berlin zu dem SM-Trend. "Das ist mit wenigen Zutaten zu Hause umsetzbar."

Das Engelshaar, wie Kadayif-Fäden auch genannt werden, wird laut den Anleitungen klein geschnitten und in einer Pfanne in Butter geröstet. Danach kommen Pistazien-Creme und Tahini dazu. Die Schokolade wird nur noch damit gefüllt und wandert in den Kühlschrank. Die Schokolade stammt vom Unternehmen Fix Dessert Chocolatier, das sie seit 2021 in Dubai vertreibt.

In Dubai kostet die Schokolade umgerechnet etwa 16,60 Euro. Die Zutat, für die die Hersteller dabei entsprechend besonders Tief in die Tasche greifen müssten, sei die Pistazien-Creme, sagte die Sprecherin der Verbraucherzentrale. "Da sollten die VerbraucherInnen genau hinschauen, wie viel Pistazie steckt in dem Produkt wirklich drin."