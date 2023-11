Klein und krumm wird aussortiert: Verbraucherschützer kritisieren Schönheitswahn im Obstregal

Leipzig - Schönheitswahn im Supermarkt: In den Obst- und Gemüseregalen des Einzelhandels finden sich kaum Dinge, die nicht dem ästhetischen Ideal der Werbewelt entsprechen. Selbst Güteklasse II werde kaum noch angeboten, ergab eine Marktanalyse der Verbraucherzentrale.

Naturprodukte wachsen aber nicht nach einheitlichem Schema, sondern weisen in Größe und Form Unterschiede auf, stellt die Lebensmittel-Expertin klar.

Vor allem bei Äpfeln entsprechen drei Viertel der angebotenen Früchte der Güteklasse I, ein Viertel der Klasse II. Letztere finden sich aber vor allem in Bio-Märkten. Ähnlich sei die Situation bei Möhren, berichtet Verbraucherschützerin Annett Reinke.

Das Ergebnis: Noch immer orientiert sich der Handel vor allem an Optik und Form. Gleiche Größe, gleiche Färbung – alles wie gemalt.

Im Interesse der Verbraucher sollten Anbieter Obst und Gemüse grundsätzlich nach Gewicht und nicht nach Stück verkaufen, so Reinke.

Was die Verbraucherzentrale ebenfalls bemängelt, sind Einheitspreise für unterschiedliche Größen, etwa bei Eisbergsalat und Kohlrabis. So lagen hier die Gewichtsunterschiede bei bis zu 720 Gramm – trotz des gleichen Preises.

Und fordert den Handel auf, auf eigene Anforderungen an Größe, Einheitlichkeit und Aussehen zu verzichten. "Das wäre ein enormer Schritt gegen die Verschwendung von Lebensmitteln."

Liege aber nur "perfektes" Obst und Gemüse in den Regalen, erschwere das den Verkauf landwirtschaftlicher Produkte, die diesen Anforderungen nicht genügen. Obst und Gemüse, das etwas kleiner oder krummer ist, sei nicht weniger wert und könne geschmacklich selbstverständlich mithalten, meint Reinke.

Was dem Schönheitsideal des Handels nicht entspricht, landet im Bio-Müll. (Symbolbild) © imago images/Chromorange

Wer selbst schon mal im heimischen Garten oder auf Balkonien Obst und Gemüse angebaut hat, der weiß, wie höchst unterschiedlich die Früchte eigener Arbeit gedeihen. Ob groß oder klein, krumm oder gerade, makellos oder mit Beule – egal.

Der Kleingärtner beißt in Apfel, Möhre oder Tomate und freut sich einfach nur über die schmackhafte Frucht der eigenen Scholle.



Anders das Bild im Supermarkt. Hier ist alles wie geleckt. Gleich groß, makellos gewachsen, mit identischem Teint. Was dem Schönheitsideal nicht entspricht, schafft es meist gar nicht erst in die Obst- und Gemüseregale – und landet nicht selten nach der Ernte in der Kompostieranlage.

Wenn die Verbraucherschützer den Handel dafür kritisieren, ist das einerseits richtig, andererseits aber zu kurz gesprungen.

Denn der Handel richtet sich nach uns, den Kunden. Die Nachfrage bestimmt das Angebot auch hier. Greifen wir nur nach dem Makellosen, werden wir nichts anderes mehr angeboten bekommen.