Rotwein verursacht Kopfschmerzen? Es gibt eine verblüffend einfache Lösung!

Selbst ein kleines Glas Wein kann bei manchen Leuten innerhalb von 30 Minuten zu schlimmem Hämmern im Kopf führen. © 123rf.com/oleksajewicz

Kopfschmerzen nach dem Genuss von Rotwein gibt es schon so lange, wie die Entdeckung, dass man aus Früchten Wein und Schnaps herstellen kann.

Warum selbst ein kleines Glas Wein bei manchen Leuten innerhalb kurzer Zeit nach dem ersten Schluck das Gefühl hervorrufen kann, dass sie ein Schmerzmittel benötigen, wollen Wissenschaftler seit Langem herausfinden.

Bislang wurden Tannine, Sulfite und Histamine dafür verantwortlich gemacht. Laut einem Bericht der Washington Post deuten aktuelle Forschungs-Ergebnisse auf einen weiteren Übeltäter hin: Quercetin, ein pflanzlicher, gelber Naturfarbstoff, der in Traubenschalen vorkommt.

"Quercetin absorbiert ultraviolettes Licht und ist daher ein Sonnenschutzmittel für die Trauben", erklärte Andrew Waterhouse, emeritierter Professor für Önologie - auch bekannt als Kellerwirtschaft, einem Studienbereich der Weinproduktion - an der University of California in Davis.

Waterhouse ist Co-Autor einer erst am 20. November dieses Jahres in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlichten Studie zum Thema Rotwein-Kopfschmerzen. Ihm zufolge steht die im Wein enthaltene Menge an Quercetin in direktem Zusammenhang mit der Sonneneinstrahlung der Trauben.

"Wenn Sie Trauben mit viel Schatten anbauen, machen die Früchte nicht viel daraus. Aber wenn man sie dort anbaut, wo sie viel Sonne bekommen, dann produzieren sie mehr Quercetin."