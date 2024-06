Achtung vor Zecken, Quallen und Bakterien: Gesundheitsgefahren beim Urlaub in Deutschland

Leipzig - Mit dem Beginn der Sommerferien rollt die Urlaubswelle an. Viele Menschen suchen Entspannung in der Heimat zwischen Ostsee und Alpen. Doch aufgepasst: Auch im eigenen Land lauern einige Gesundheitsgefahren.

Zecken können nicht nur für unsere Tiere, sondern auch für Menschen gefährlich werden. © dpa/Marijan Murat

Zecken können den Erreger der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen, einer virusbedingten Hirnhaut- oder Gehirnentzündung.

Als FSME-Risikogebiete gelten inzwischen 180 Kreise in Deutschland. Dazu zählen vor allem Bayern und Baden-Württemberg, aber auch Südhessen, das südöstliche Thüringen, Sachsen und der Südosten Brandenburgs. Einzelne Risikogebiete liegen zudem in Mittelhessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Wer dort Urlaub macht, sollte sich etwa mit langer Kleidung schützen oder sich impfen lassen. Muss es schnell gehen, können zwei Impfungen im Abstand von 14 Tagen gegeben werden.

Am häufigsten übertragen Zecken die von Bakterien verursachte Lyme-Borreliose, die Nervensysteme und Gelenke schädigen kann. Die Schätzungen zu den Krankheitsfällen schwanken sehr stark zwischen 40.000 und 120.000 pro Jahr.

Borrelien in Zecken gibt es in ganz Deutschland, wobei die Belastung regional sehr unterschiedlich sein kann. Eine Schutzimpfung dagegen gibt es nicht. Früh erkannt, lässt sich die Infektion aber gut mit Antibiotika behandeln.