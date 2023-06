Goldener Schiss: Richtig kacken? Dieser Arzt zeigt wie's geht!

Sunderland - Wer kennt es nicht: Nach der ersten Tasse Kaffee steht der morgendliche Gang zur Toilette an und häufig kommt es vor, dass man mal wieder mehr Zeit auf der Sanitäranlage verbringt, als einem lieb ist. Passenderweise hat ein britischer Chirurg einige gute Tipps auf Lager, die den Stuhlgang ordentlich aufwerten.

Am Montag veröffentlichte der Arzt ein Video auf TikTok , in dem er ein Thema anspricht, dass zwar schon bekannt sein dürfte, aber dennoch immer wieder vernachlässigt wird.

Mit einer Mischung aus informativen und lustigen Erklärungen vermittelt der TikTok-Doktor beispielsweise die Gefahren einer mit selbst verabreichten Salzwasser-Spülung. Spoiler-Alarm: Am hinteren Ausgang erwartet euch laut Rajan ein sprühendes "Drachenfeuer" inklusive massivem Elektrolyten-Entzug.

Doch damit nicht genug: Auch in den sozialen Medien setzt sich Dr. Rajan stets für die Gesundheit seiner Follower ein, oftmals auch in unangenehmen Fragen bezüglich Darmspülungen oder der Periode.

Doktor Karan Rajan ist als Chirurg für den britischen Ärzteverbund "National Health Service" im Einsatz und unterrichtet gleichzeitig an der Universität in Sunderland.

Der Winkel zwischen Unterleib und Hüfte muss so gering sein, dass sich der Darmausgang entspannen kann. © Screenshot/TikTok/@dr.karanr

Die Rede ist von der korrekten Haltung während des großen Geschäfts.

An sich ist die Sache simpel und logisch: Für einen "wahrlich wundervollen Schiss" ist laut Dr. Rajan der Winkel zwischen Bauch und Hüfte vom immenser Bedeutung.

Je weiter man sich mit seinem Oberkörper nach vorne lehnt, desto besser kann sich der sogenannte "Puborectalis" (Schambein-Mastdarm-Muskel) entspannen.

In Kombination mit einer Erhöhung der Knie, beispielsweise durch das Aufstellen der Zehenspitzen oder der Nutzung einer Unterlage, steht der perfekten Entladung nichts mehr im Wege, so Rajan.

Visualisierend gesprochen könnte man von einer Art Kniebeuge auf der Schüssel sprechen.

Bereits im Jahre 2015 erklärte die Mikrobiologin Giulia Enders (32) gegenüber "The Guardian", dass aufgrund dieser Sitzposition Menschen in Ländern mit Boden-Toiletten, wie beispielsweise in der Türkei, deutlich weniger Darmprobleme haben, als Klogänger aus westlichen Nationen.