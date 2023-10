Hände weg vom Smartphone auf dem Klo! Nicht bloß wegen Bakterien

Hayward (USA) - Handy weg beim Klo-Besuch! Dass sich in der Nähe des Klosetts unzählige Bakterien tummeln und es deswegen keine gute Idee ist, beim Geschäft auf dem Smartphone herumzuscrollen, hat jeder schon einmal gehört. Doch nun deckt ein Mediziner noch ganz andere Gefahren der Mobiltelefon-Nutzung auf dem Lokus auf.

Wer die Toilette aufsucht, sollte das ohne Handy tun. (Symbolbild) © 123RF / vadimgozhda

Dr. Saurabh Sethi ist Gastroenterologe von Beruf und wurde an den renommierten Unis in Standford und Harvard ausgebildet. Er muss es also wissen!

In einem TikTok-Clip verrät der Arzt, dass durch langes Sitzen auf dem Pott der Druck auf Rektum und Anus zunehme.

Das kann unangenehme Beschwerden wie Hämorrhoiden, Analfissuren oder sogar Rektumprolaps begünstigen.

Dass sich viele Bakterien am stillen Örtchen befinden, betont auch Sethi noch einmal. "Studien haben herausgefunden, das ein durchschnittliches Smartphone schmutziger ist als ein Toiletten-Sitz in der Öffentlichkeit", stellt der Gastroenterologe klar.

Deshalb hält der Facharzt nichts davon, parallel zum Stuhlgang mit dem Mobiltelefon herumzuhantieren.