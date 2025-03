Hatschi! Pollen-Saison geht los - oder doch nicht?

Leipzig - Niesattacken, juckende Augen und laufende Nase: Die Heuschnupfensaison hat in Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen begonnen.

Allergiker kennen es, der Heuschnupfen macht vielen im Frühjahr zu schaffen. © Heiko Wolfraum dpa/lbn

Allerdings ist die Belastung aufgrund des wechselhaften Wetters bislang eher moderat, wie Christina Endler vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagt.



"Aktuell haben wir es primär mit Pollen von Hasel und Erle zu tun." Im Vorjahr hatte die Belastung durch Hasel- und Erlenpollen zur selben Jahreszeit bereits teilweise ein hohes Niveau erreicht.

"Die kalten Witterungsphasen in den vergangenen Wochen ließen die Pflanzenentwicklung kurzzeitig stagnieren", erklärte Endler. Allerdings habe es zwischenzeitlich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auch milde Witterungsphasen gegeben, die die Pflanzenentwicklung wieder begünstigten.



Endler zufolge setzte die Haselblüte in diesem Jahr Ende Januar großflächig ein. "In Sachsen-Anhalt und Thüringen setzte die Haselblüte nach aktuellem Meldeaufkommen nur wenige Tage früher ein, in Sachsen hingegen begann die Haselblüte im Mittel etwa zwei Wochen früher."

Die Erlenblüte startete gebietsweise bereits in der ersten Februarhälfte.