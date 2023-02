Gefahr von Schimmelpilzgift: Achtung bei diesem Tomatenketchup!

Frankfurt am Main - Egal ob zu Pommes, Schnitzel oder Nudeln: Tomatenketchup ist als Würzsoße zu einer Vielfalt an Gerichten besonders populär. Ketchup-Fans müssen jetzt jedoch aufpassen: Wie "Öko-Test" kürzlich bekannt gab, enthalten sechs beliebte Ketchup-Sorten gefährliche Schimmelpilzgifte, eine davon sogar in hohen Mengen!