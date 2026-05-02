02.05.2026 12:01 Junge Krebspatientin fühlt sich allein - dann tut sie etwas, das alles verändert

Eine einsame 24-jährige Krebspatientin in China kam auf eine ungewöhnliche Idee, um nicht mehr allein zu sein - und berührte damit viele Menschen.

Von Isabel Klemt

China - Eine einsame Krebspatientin (24) in China kam auf eine ungewöhnliche Idee, um nicht mehr allein zu sein - und berührte damit viele Menschen.

Xiao Li hatte es satt, allein im Krankenhaus zu sein. (Symbolbild) © 123RF/primagefactory Wie asiaone berichtet, wird Xiao Li derzeit in der chinesischen Provinz Guangdong wegen einer seltenen Form von Blutkrebs behandelt. Da ihre Eltern die hohen Behandlungskosten tragen müssen und deshalb viel arbeiten, ist die 24-Jährige häufig allein im Krankenhaus. Am 15. April kam ihr während des Stöberns in einer Liefer-App eine ungewöhnliche Idee: Sie bestellte nicht Essen oder irgendetwas Materielles, sondern schlicht "Gesellschaft". Gesundheit Mann wird halber Penis abgenommen - Er wird trotzdem Vater In ihrer Anfrage schrieb sie: "Setz dich bitte zwei Stunden an mein Bett und leiste mir Gesellschaft."

Xiao Li erhielt zahlreichen Besuch