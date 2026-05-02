Junge Krebspatientin fühlt sich allein - dann tut sie etwas, das alles verändert
China - Eine einsame Krebspatientin (24) in China kam auf eine ungewöhnliche Idee, um nicht mehr allein zu sein - und berührte damit viele Menschen.
Wie asiaone berichtet, wird Xiao Li derzeit in der chinesischen Provinz Guangdong wegen einer seltenen Form von Blutkrebs behandelt.
Da ihre Eltern die hohen Behandlungskosten tragen müssen und deshalb viel arbeiten, ist die 24-Jährige häufig allein im Krankenhaus.
Am 15. April kam ihr während des Stöberns in einer Liefer-App eine ungewöhnliche Idee: Sie bestellte nicht Essen oder irgendetwas Materielles, sondern schlicht "Gesellschaft".
In ihrer Anfrage schrieb sie: "Setz dich bitte zwei Stunden an mein Bett und leiste mir Gesellschaft."
Xiao Li erhielt zahlreichen Besuch
Ein Lieferfahrer nahm die Bestellung tatsächlich an und brachte ihr neben seiner Zeit auch Obst und Blumen ins Krankenhaus.
Er teilte seine Erfahrung anschließend in einer Gruppe von Lieferfahrern - und löste damit eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Weitere Fahrer entschieden sich daraufhin, Xiao Li auch zu besuchen, brachten ihr Obst und Milch und passten teilweise sogar ihre Arbeitszeiten an, um Zeit mit ihr zu verbringen.
Nachdem ihre Geschichte online bekannt wurde, erhielt Xiao Li zunehmend Besuch. Unter den Gästen waren unter anderem ein Polizist und eine Krebsüberlebende. "Ich habe viel Zuspruch von vielen Menschen erhalten und bin sehr dankbar für ihre Begleitung", so Xiao Li.
Titelfoto: 123RF/primagefactory